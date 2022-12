Robert Lewandowski: Te Bayern fitova gjithçka, ardhja te Barça për mua është një sfidë personale

Karriera e Robert Lewandowski te Bayern ishte si një “përrallë”. Gola të shumtë çdo ndeshje dhe trofe të panumërt. Mirëpo verën që lamë pas shtatlarti polak kaloi në rradhët e Barcelonës.

Në një intervistë, Robert Lewandowski tregon pse vendosi të kalojë nga Bayern në Barcelonë.

“E di që kam fituar gjithçka me Bayernin, por për mua ky është një hap i ri në karrierën time, duke ecur përpara. Bëhu pjesë e Barçës. Jo vetëm për shkak të klubit, por edhe në nivel personal. Është një sfidë. Për të fituar, për t’u bërë sërish klubi më i mirë, me lojtarët më të mirë që luajnë futbollin më të mirë. Doja të isha pjesë e këtij momenti dhe jo vetëm ta jetoj këtë eksperiencë, por edhe të sjell aftësinë time, të kontribuoj.

E di që mund të qëndroj në këtë nivel edhe për tre vitet e ardhshme, sepse kam punuar kështu për dhjetë apo pesëmbëdhjetë vjet për të luajtur sa më shumë.

Nuk ndihem më i vjetër se shokët e skuadrës, nuk ka të bëjë me moshën. Jam në formë shumë të mirë fizike, ka shumë mënyra për ta ndjerë. Barça është një sfidë e madhe dhe unë doja të isha pjesë e këtij projekti të ri. Nëse ke fituar gjithçka, duhet të gjesh ndjesi të reja, sfida të reja, përvojë… Dhe tani gjithçka që përjetoj do të mbetet me mua. Jo vetëm gjatë karrierës sime futbollistike, por për pjesën tjetër të jetës sime”,- tha sulmuesi i Barcelonës. /albeu.com