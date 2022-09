Robert Lewandowski, në ritmin e legjendës

Në pak më shumë se dy muaj, polaku është dëshmuar se është lojtari më i mirë i skuadrës, duke qenë shumë më tepër se thjesht një sulmues.

Shumë më tepër se golat

Edhe pse duke u fokusuar vetëm në aspektin e shënimit mund të themi se Lew është një nga futbollistët më të mirë në botë. Sulmuesi është kyç në të gjitha sulmet e katalanasve. Duke pritur në mesfushë, duke gjuajtur në krahë ose duke sulmuar në qëndër, Lewandowski ka një rekord të gjerë nën brezin e tij.

Një kënaqësi për lojën e Xavit që e ka përshtatur vizionin e tij me pjesët që ka në dispozicion. Për momentin po përgjigjet Lewandowski, me 9 gola dhe 2 asistime në 6 ndeshje. Me Bayern Munichun mes vetullave, kjo e martë do të jetë çelësi për të sqaruar nivelin e Barçës në ditët e mëdha. /albeu.com/