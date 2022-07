Risia e teknologjisë më të fundit vjen në futboll, FIFA zyrtarizon gjithçka dhe do të përdoret në Katar 2022

FIFA njoftoi se Kupa e Botës në Katar do të shërbejë si sinjali fillestar për zbatimin e pozicionit jashtë loje gjysmë automatike, evolucionit më të fundit të madh të teknologjisë së aplikuar në futbolll.

Para disa ditësh Bordi Ndërkombëtar dha një vlerësim pozitiv për testet që janë bërë me sistemin, dhe kryearbitri i FIFA-s, Pierluigi Collina, tha se ka shumë mundësi që ai të përdoret në Kupën e Botës, organi më i lartë konfirmoi se kështu do të jetë.

“Teknologjia gjysmë-automatike jashtë loje do të përdoret në Kupën e Botës në Katar 2022. Sistemi siguron një sinjalizim automatic jashtë loje për ekipin e arbitrave të ndeshjes përmes videos. Animacioni 3D përmirëson komunikimin me tifozët dhe spektatorët e stadiumit”, thuhej në njoftimin zyrtar.

Duhet të specifikohet se offside gjysmë automatike do të përdoret vetëm në rishikimet e VAR. Me fjalë të tjera, në një lojë që mund të rishikohet (gol, penallti, vendndodhje gjeografike ose konfirmim identiteti) ky mjet mund të përdoret për të specifikuar nëse ka apo jo një pozicion jashtë loje që ndryshon rezultatin e veprimit.

