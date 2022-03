Rinkostruksioni i Old Trafford do t’i kushtonte familjes Glazer 1,5 miliardë paund

Manchester United mund të jetë një milion milje larg nga Manchester City dhe Liverpool në fushën e futbollit, megjithatë familja Glazer vazhdon të kërkojë mënyra për të maksimizuar të ardhurat e tyre nga një klub që u ble nga Malcolm Glazer në 2005, me idenë e tyre të fundit që potencialisht rindërtoni Old Trafford me një kosto prej 1.5 miliardë paund.

Natyrisht, askush me ndonjë njohuri historike për modelin e biznesit Glazer nuk pret që një zhvillim i tillë të fitojë ndonjë tërheqje, megjithatë klubi ka bërë të ditur se ata janë duke kërkuar mënyra për të përmirësuar infrastrukturën e Old Trafford.

Problemi është se ata kanë lejuar që stadiumi të bjerë në mënyra që pak persona mund ta imagjinonin kur zgjerimi i para-planifikuar u përfundua përpara sezonit 2006/07.

Ajo ka mbetur prapa Anfield-it të rizhvilluar rishtazi, si dhe stadiumit të Tottenham Hotspur, i cili është rindërtimi i fundit i plotë i një terreni në Premier League.

Duke përdorur vlerësime nga kontraktorët vendas, Manchester United ka zbuluar se prishja e Old Trafford dhe rindërtimi i një terreni të ri në vendin aktual do t’i kushtonte atyre mbi 1.5 miliardë paund, siç bëhet e qartë në një raport nga “The Daily Mail”.

Planet do të ishin për një stadium të ri me kapacitet 80,000 stolash që do të rivalizonte çdo gjë në Mbretërinë e Bashkuar në këtë moment të tanishëm, megjithëse kostoja mendohet të jetë penguese.

Opsione të tjera janë eksploruar gjithashtu, megjithëse disa plane alternative janë dashur të anulohen për shkak të vështirësive që kanë të bëjnë me një linjë hekurudhore që shkon pas stendës Sir Bobby Charlton.

Materialet si çeliku janë rritur në çmim gjatë dy sezoneve të fundit dhe raporti i “Daily Mail” sugjeron se familja Glazer do të kërkonte të financonte çdo projekt rizhvillimi me akoma më shumë kredi./ h.ll/albeu.com