Rikthehet Champions League, luhen sot dy çerekfinalet e para

Champions League rikthehet sot në mbrëmje me dy çerekfinalet e para.

Në mbrëmje, në orën 21:00 do të luhen dy sfida mjaft interesante, ku vihet re më shumë ajo ndërmjet Manchester City dhe Atletico Madrid, në Etihad Stadium.

Gjithashtu sfidë interesante është edhe Benfica me Liverpool, ku portugezët e kanë vërtetuar se janë kockë e fortë.

