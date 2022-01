Revolucioni i Janarit: Allegri mund ta shpikë Juven si një “kameleon”

Ka qenë gjithmonë baza e futbollit të tij: vendosja e lojtarit në qendër të projektit, duke ndjekur karakteristikat e tij, me fokus në pikat e forta dhe të dobëta të kundërshtarit.

Me pak fjalë, ekletizmi taktik janë pika e themelimit të të menduarit futbollistik të Max Allegrit.

Ardhja e Vlahovicit, Zakarias dhe Nandezit, përveçse do të përmirësojë shumë skuadrën nga pikëpamja teknike, do t’i lejojë trajnerit të Juventusit të kënaqet edhe më shumë në çdo ndeshje të vetme, shkruan albeu.com.

Sigurisht, mungesa e Chiesa kufizon shumë zgjidhje të caktuara, veçanërisht në kërkimin e lojërave nga jashtë, por të kesh një sulmues vdekjeprurës në zonën e portës dhe mesfushorë me shumë qëllime në dispozicion, bën të mundur disa variacione në temë.

Sistemi i lojës nuk ka qenë asnjëherë pikënisje për Allegrin, përveç asaj kur ai vendosi që në fillim të vitit 2017 të mbështetej në një super ofensivë 4-2-3-1 që e çoi Juventusin në finalen e Champions League.

Këtë sezon kemi parë pak nga gjithçka. Me ardhjet e reja do të mund të përjetohet një mesfushë diamanti me Dybalan pas dyshes Vlahovic-Morata. Locatelli do të jetë në gjendje të marrë përsipër pikën kryesore të manovrës me Zakaria dhe Nandez në të dyja anët. Të dy kanë një aftësi të jashtëzakonshme për të hyrë në zonën e golit:

Megjithatë, është e mundur që, duke i qëndruar gjithmonë besnik katërshes së pasme, Allegri të vendosë dy mesfushorë qendrorë si Locatelli dhe Zakaria, me Vlahovicin si sulmues të vetëm.

Në këtë rast ai mund të zgjerojë Morata-n në të majtë, të vendosë Cuadrado në anën tjetër me mesfushorin sulmues Dybala. Gjithashtu i mundur një 4-3-3 me Joya dhe spanjollën pas Vlahovic, ose një klasik 4-4-2 me McKennie (alternativë luksoze për çdo rol në mes fushës) si de çiftin Vlahovic-Dybala përpara.

Ndërsa Zakaria sjell me vete disa përvoja si qendërmbrojtës. Kjo është arsyeja pse një repart me tre prapa mund të jetë gjithashtu i dobishëm.

Në varësi të kundërshtarëve dhe kohës së ndeshjes, sistemet e lojës, nivelet pak a shumë të larta të presimit, strategjitë në mënyrën e pozicionimit në fushë mund të ndryshojnë. /albeu.com/