RENDITJA/ Kush kryeson me medalje në Lojërat Olimpike? Surprizon Kosova dhe lë pas shtete të mëdha

Teksa kanë mbetur edhe 10 ditë nga përfundimi i Lojërave Olimpike të Parisit, një garë e fortë është duke u zhvilluar mes shteteve që kërkojnë vendin e parë në listën e medaljeve të fituara.

Shtetet e mëdha si SHBA, Kina, Japonia, Franca apo Australia pa dyshim që edhe këtë vit janë pretendentet kryesore. Ato marrin pjesë me atletë të niveleve më të larta, në disiplinat e shumta.

Aktualisht Kina renditet e para me 21 medalje, e ndjekur nga Franca me 26. Kina mban vendin e parë për shkak se ka më shumë medalje të arta të fituara, plot 11, krahasuar me 8 që ka Franca.

Surprizë pa dyshim që është Kosova, në vendin e 34, me dy medalje në xhudo, një të argjendtë dhe një bronzi, duke lënë kështu pas shtete të mëdha si Meksika, Ukraina e të tjera.

Shqipëria ende nuk ka arritur të fitojë asnjë medalje, dhe mbetet ndër të paktat shtete në botë që nuk kanë asnjë medalje olimpike.