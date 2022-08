Reali vazhdon të mbajë “derën hapur”, pas Isco-s edhe Nacho mund të kalojë te Sevilla

Sipas informacioneve të TodoFichajes , Sevilla ka kontaktuar me Real Madridin për të pyetur për situatën e Nacho Fernández. Në parim, ai është një lojtar që është pjesë e planeve të Ancelottit, por që nga sot ai ka një kontratë deri në vitin 2023 .

Nga kampi i bardhë nuk e kanë mbyllur çështjen e rinovimit të tij. Nga ana tjetër, reprezentuesi spanjoll ka parë se si me ardhjen e Rüdiger do t’i shkurtohet kuota e minutave dhe një largim do t’i jepte më shumë mundësi për të qenë në Botërorin e ardhshëm në Katar.

Sevilla, nga ana e saj, ka arkëtuar këtë verë me Diego Carlos dhe Koundé dhe ka eksploruar tregun për javë të tëra në kërkim të alternativave të reja. Nacho do të ishte një rekomandim i drejtpërdrejtë nga Julen Lopetegui i cili e njeh lojtarin shumë mirë që nga koha e tij në Bernabéu dhe tani dëshiron ta ketë atë në Sánchez Pizjuán.

Një tjetër faktor që tërheq shumë menaxhmentin sportiv të kryesuar nga Monchi është, përveç përvojës së tij në Ligë, çmimi i ulët i tij, në funksionim që mund të mbyllet në një shifër afër 7-9 milionë euro./albeu.com