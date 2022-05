Reali përmbys Man City, supersfida shkon në shtesa (VIDEO)

Real Madridi ka fituar ndeshjen e dytë gjysmëfinale ndaj Man Cityt me rezultat 2-1, duke bërë që kjo ndeshje të shkojë në vazhdime.

Pasi fillimisht shënoi Riyad Mahrez, mbretërit u kthyen në lojë me dy gola.

Ishte zëvendësuesi Rodygo Goes, heroi i mbretërve që shënoi dy herë.

I njëjti lojtar vetëm pas dy minutash gjeti sërish golin për 2-1, duke ndezur edhe më shumë ndeshjen.

Në minutën e 90-të nja aksion i bukur i Real Madridit u kthye në gol, kur Benzema asistoi te Rodrygo që shënoi për 1-1. /albeu.com/

Rodrygo scores for real ⚽

Real Madrid 1-1 Manchester City 🔥

(Agg 4-5)#UCL #RMAMCI

— Goalpost (@goalpost882) May 4, 2022