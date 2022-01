Reali përfundon përgatitjet për ndeshjen e Kupës, mungon Courtois

Real Madrid ka përfunduar përgatitjet për ndeshjen e nesërme të Kupës kundër Elche-s, të enjten, në Martínez Valero në orën 19:00. Një seancë në të cilën Courtois nuk mori pjesë , pasi mbeti duke punuar brenda ambienteve së bashku me të dëmtuarin Mariano.

Kështu, Lunin mund të luajë sërish nesër në Kupë, siç bëri kundër Alcoyanos në raundin e kaluar. Ata që janë të sigurt për duelin ndaj Elçes janë të dëmtuarit Vallejo, Mariano dhe Marco Asensio dhe Militao i sanksionuar .

Bale mund të luajë sërish me Real Madridin, diçka që nuk e ka bërë që nga gushti i kaluar. Në listë do të hyjë edhe skuadra e të rinjve Mario Gila, i cili tashmë ishte në parasezon me Ancelottin. r.t/albeu.com