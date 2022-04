Reali për autokritikën ndaj Celta Vigos, formacionet zyrtare

Real Madridi do të përballet me Celta Vigon në ndeshjen e javës së 30-të të La Liga. Një takim shumë i rëndësishëm ky për skuadrën madrilene e cila kërkon të bëjë autokritikën për humbjen në “El Clasico” përballë Barcelonës.

Në këtë takim “Los Blancos” do të drejtohen nga djali i Carlo Ancelottit, pasi ky i fundit ka rezultuar përsëri me Covid-19.

Për këtë sfidë janë bërë publike edhe formacionet zyrtare me të cilat skuadrat do të përballën ditën e sotme, me takimin që nis në orën 18:30.