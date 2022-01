Reali me “dhimbje koke” para ndeshjes së Kupës, Brazili i thotë “JO” për lirimin e 4 futbollistëve

Prania e katër brazilianëve të Real Madridit në ndeshjen e San Mamés të enjten e ardhshme, 3 shkurt, bëhet më e ndërlikuar me afrimin e datës. Ashtu siç pritej, Brazili konfirmoi se nuk do të lirojë Militao, Casemiro, Vinicius dhe Rodrygo dhe të katër do të jenë të pranishëm në ndeshjet kualifikuese për Botërorin e ardhshëm.

Këtë e ka bërë të ditur Juninho Paulista , ish-lojtar i Atleticos dhe tani koordinator i skuadrës braziliane, në mikrofonat e “El Larguero” në rrjetin SER. “Lojtarët duhet të jenë me ne deri në fund të periudhës së FIFA-s, më 2 shkurt. Varet se si do të luajnë ndeshjen e parë për të diskutuar nëse luajnë apo jo të dytën. Ne nuk mund t’i lirojmë. Nuk mundemi, hap një precedent, kemi disa ditë me lojtarët, duhet të përfitojmë nga ky vit”, është shprehur ai.

Me fjalë të tjera, madridistët, pavarësisht nëse luajnë apo jo, do të jenë të pranishëm në ndeshjen nga e marta në të mërkurë (me orën spanjolle) në “Amazonia Arena” në Manaus kundër Paraguajit . Në më pak se 48 orë më vonë, Madridi do të luajë të ardhmen e tij në Kupë kundër Athletic, që do të thotë se lojtarët e tij brazilianë do të duhet të udhëtojnë kundër orës për të mbërritur në kohë. r.t/albeu.com