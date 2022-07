Reali “gozhdon” yllin brazilian, klauzolë e “çmendur” për 21-vjeçarin

Real Madrid më në fund ka arritur të rinovojë kontratën me yllin e skuadrës, pasi marrëveshja mes palëve ishte arritur prej muajsh. Vinicius Jr tashmë zyrtarisht ka zgjatur kontratën me “Los Blancos” deri në vitin 2027.

Lajmin e ka bërë të ditur gazetari i njohur, Fabrizio Romano, ku raportohet se vetë presidenti i madrilenëve, Florentino Perez ka qenë i angazhuar në rinovimin e kontratës së brazilianit.

Real Madrid update: Vinícius Júnior has signed the new contract! It’s now done after verbal agreement revealed last month. 🚨⚪️ #RealMadrid

New deal will be valid until 2027, as Florentino Pérez wanted.

The club will decide the best moment to announce it – but it’s now signed. pic.twitter.com/thJLxToci4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2022