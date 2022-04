Real Madrid vendos që në verë tu zgjatet kontrata 3 lojtarëve

Sipas Diario AS, Real Madridi dëshiron të mbajë disa idividë në mënyrë që të vendosë një ekuilibër në ekip dhe tre lojtarë në radhë për të marrë një zgjatje të kontratës janë Luka Modric, Vinicius Junior dhe Eder Militao.

Të dy Militao dhe Vinicius Jr konsiderohen lojtarët kryesorë të skuadrës së Real Madridit, pasi janë vendosur si lojtarë të rregullt të ekipit të parë këtë sezon.

Kontrata e Vinicius Jr përfundon në verën e vitit 2024, ndërsa kontrata e Militaos përfundon në verën e vitit 2025.

Militao ka ndërtuar një partneritet të mrekullueshëm në mbrojtje së bashku me David Alaba.

Të dy lojtarët do të marrin vazhdime të kontratave trevjeçare me një rritje të konsiderueshme të pagës që do të garantojë të ardhmen e tyre në Real Madrid.

Një tjetër lojtari që do ti vazhdohet kontrata është Luka Modric.

Pavarësisht se është 36 vjeç, kroati ka ruajtur një nivel të lartë të qëndrueshmërisë në lojën e tij dhe ka qenë zemra e mesfushës së Real Madridit.

Kontrata aktuale e Modric skadon në fund të sezonit, por Real Madridi dëshiron ta mbajë atë në Santiago Bernabeu për të paktën një sezon tjetër.

Politika e klubit nënkupton se ata mund të ofrojnë vetëm zgjatje njëvjeçare për lojtarët mbi 30 vjeç.