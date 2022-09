Real Madridi synon ta zëvendësojë Benzeman me një tjetër francez, ylli i Leipzig drejt kryeqytetit spanjoll

Real Madridi e ka të qartë se nuk mund të kalojë një verë tjetër pa nënshkruar një sulmues dhe për këtë arsye Florentino dhe José Ángel Sánchez tashmë kanë një objektiv të ri në programin tuaj. .

I zgjedhuri nuk është askush tjetër veçse Christopher Nkunku, futbollist i RB Leipzig, i cili aktualisht është në pole për të qenë zëvendësuesi i Benzemas në sulm.

Lojtari e di që skuadra gjermane i ka hapur derën me nënshkrimin e Benjamin Sesko, i cili do të arrijë verën e ardhshme për të qenë standardi i ri sulmues, kështu që skuadra e të rinjve të PSG-së do të kishte dritën jeshile për t’u nisur drejt kryeqytetit spanjoll.

Deri më tani këtë sezon, sulmuesi francez ka shënuar 6 gola dhe 1 asistim, përveçse është një nga ata të thirrur nga Deschamps për ndeshjet e Francës në UEFA Nations League dhe mendon të jetë në listën e Kupës së Botës.

Nkunku tashmë është kontaktuar nga Real Madridi verën e kaluar dhe gjithçka tregon se ai do të zgjidhet për të përforcuar sulmin gjatë merkatos së ardhshme të verës. Operacioni do të ishte rreth 80 milionë euro, por skuadra e bardhë do të siguronte një sulmues të nivelit, gjithashtu francez, për dekadën e ardhshme, pasi ai është vetëm 24 vjeç.

Pa dyshim, do të ishte një goditje në tavolinë nga Real Madrid për PSG-në, të cilët kanë tentuar pa sukses të rifitojnë ish-lojtarin e tyre dhe tani mund të forcojnë sulmin e bardhezinjve duke qenë një kërcënim i madh në Evropë për klubin parizien./albeu.com