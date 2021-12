Real Madridi, skuadra më e mirë e La Liga-s për vitin 2021

Në mungesë të mbylljes së programit të La Liga Santander në vitin 2021 me ndeshjen Valencia-Espanyol të premten më 31, Real Madridi ka qenë skuadra më e mirë e vitit, me gjithsej 97 pikë, përpara Sevillas (88).

Skuadra e bardhë përfundoi e dyta në sezonin 2020/21 pas Atletico Madridit dhe kryeson sezonin 2021/22 me tetë pikë përpara ekipit të Sevillas.

Real Madrid , i cili filloi në vitin 2021 me një fitore kundër Celta (2-0) në Alfredo di Stefano me golat e Lucas Vázquez dhe Marco Asensio . Ata humbën vetëm një ndeshje, kundër Levantes (1-2) në fund të janarit, dhe pjesa tjetër ishin fitore, me përjashtim të pesë barazimeve.

Këtë sezon, me Carlo Ancelottin në fazën e tij të dytë në stol, bardhezinjtë komandojnë klasifikimin me autoritet me 46 pikë, pasi kanë arritur katërmbëdhjetë fitore, katër ndeshje të barazuara dhe kanë humbur vetëm një, kundër Espanyolit (2-1), në Stadiumi RCDE , në ditën e tetë të ndeshjes, më 3 tetor. /albeu.com