Real Madridi “refuzoi” Gabriel Jesus vetëm për shkak të pasaportës

Pasaporta, ishte e vetmja gjë që e ndaloi Real Madridin të bëntë një ofertë serioze për Gabriel Jesus.

Duke folur për podcastin Sanhedrin of El Larguero, gazetari Javier Herraez tha se blerja e fundit e Arsenalit shihej si kopertina ideale për Karim Benzema nga Los Blancos.

Ai tha: “Benzema është më i miri, por ky është një vit i Kupës së Botës ku ai do të luajë me ekipin francez. Kjo do të jetë e rëndësishme dhe ai nuk mund të luajë çdo ndeshje. Jesus është ai që Madridi donte në këtë moment, sepse ai dinte të ishte zëvendësues. Ky futbollist nuk është në Madrid për shkak të çështjes së tij me pasaportën.”.

Në fund, Arsenali nënshkroi me brazilianin 25-vjeçar në qerdhor nga Manchester City për 45 milion euro, me një kontratë 5-vjeçare./albeu.com