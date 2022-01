Real Madridi “piketon” një zëvendësues të mundshëm për Modric

Real Madridi është me fat dhe pas fitimit të Superkupës, rinovimi i Modric mbyllet deri në vitin 2023, një sezon më shumë i marrëdhënies së tij aktuale.

Edhe pse lojtari e ka rikuperuar versionin e tij më të mirë dhe pavarësisht vjetërsisë së tij, ai është në një nivel fizik më se optimal, nga drejtuesit sportivë nuk kanë mbaruar gjetja e një futbollisti me karakteristika të ngjashme për të zëvendësuar kroatin.

Ideja do të ishte që zëvendësuesi për 10-shin të ishte në Madrid verën e ardhshme, dhe supozohet se Modric do të duhet të fillojë të dozojë veten në atë që do të ishte sezoni i tij i fundit i veshur me të bardha.

Pogba i pëlqen, por angazhimi i tij është i dyshimtë. Ndërsa Fabian Ruiz konsiderohet si një profil disi i ulët për të marrë vijat e kroatit, edhe pse ai është ende në axhendë.

Sipas informacioneve të Todofichajes.com, disa konsulentë sporti kanë rekomanduar që Real Madridi të përpiqet të nënshkruajë me Julian Brandt, aktualisht në radhët e Dortmundit. Në moshën 25-vjeçare, ai është një nga talentet e futbollit evropian dhe gjithashtu e njeh shumë mirë Kroos duke ndarë dhomën e zhveshjes me Gjermaninë.

Ai ka kontratë deri në vitin 2024 dhe vlerën e tregut prej 25 milionë euro. r.t/albeu.com