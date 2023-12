Real Madridi nuk është i interesuar ta rikthejë në klub të preferuarin e Ancelottit

Real Madridi duket se ka ndryshuar mendjen për çështjet e dëmtimeve në qendër të mbrojtjes. Fillimisht linja e klubit ishte se ata nuk do të kërkonin të rekrutonin pasi David Alaba u përjashtua për pjesën tjetër të sezonit për shkak të lëndimit, por tani të gjitha raportet pranojnë se ka një përpjekje të vetëdijshme për të gjetur një alternativë. Megjithatë, ata nuk do të nënshkruajnë me mbrojtësin për të cilin është i interesuar Carlo Ancelotti.

Qendërmbrojtësit të Manchester United, Raphael Varane, thuhet se i ka skaduar kontrata, dhe të qenit jashtë skuadrës, ka të ngjarë të jetë në dispozicion këtë janar. Ancelotti ishte i etur për Varanen, për shkak të përvojës së tij, faktit se ai do të ishte në gjendje të përshtatej lehtësisht dhe njohurive të tij për lojtarin.

Megjithatë, sipas gazetës Marca, Real Madrid nuk po shikon Varanen. Ishte sugjeruar që Rafa Marin, i cili është i huazuar te Alaves, mund të rikthehej te Los Blancos këtë dimër, por Real Madridi nuk ka lëvizur asnjë gisht ditët e fundit. Ata nuk po planifikojnë as të rikthehen.

Shefi i skautëve, Juni Calafat po shikon opsionet e mundshme dhe momentalisht nuk ka asnjë opsion që josh presidentin Florentino Perez.

Dëshira e Ancelottit për të ardhur një qendërmbrojtës duket të jetë shumë më urgjente, dhe kuptohet kështu duke pasur parasysh se Nacho Fernandez dhe Antonio Rudiger janë teorikisht mbrojtësit e tyre të vetëm qendror të përshtatshëm për pjesën më të madhe të tre muajve të ardhshëm.

Ata do të mbështeteshin te Eder Militao për t’u kthyer përpara afatit (shkurt), dhe Aurelien Tchouameni që do të përshtatej aty.

Deri më tani, Real Madridi i ka mbijetuar mirë lëndimeve të tyre, megjithatë trajneri italian do të jetë i kujdesshëm me Rudiger, i cili ka luajtur më shumë minuta se çdo lojtar tjetër i Real Madridit në 2023. /Telegrafi/