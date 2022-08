Real Madridi nuk do ta zëvendësojë Casemiron, kjo është strategjia që do të ndjekë klubi

Sapo Ancelotti konfirmoi për mediat se Casemiro do të largohet nga Real Madridi, dritat e alarmit u ndezën në merkato.

Menjëherë dolën në skenë emrat që mund të zëvendësonin brazilianin te Reali, nga Ruiz i Napolit, Hojbjerg i Tottenham apo edhe Guimares i Neëcastle.

Pas AS, konfirmon se vendimi i klubit është i prërë, nuk do të ketë asnjë nënshkrim në vend të Casemiros.

Kjo nuk do të thotë se venimi është përfundimtar për të gjithë sezonin. Ideja strategjike është që skuadra të qëndrojë e tillë deri në Janar, ku në atë pozicion do të provohen Camavinga, Tchouameni apo edhe Koroos dhe nëse rezultatet dhe performanca e tyre nuk e bindin Ancelottin do të ndërhyhej pikërisht në dimër./albeu.com