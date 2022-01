Real Madridi negocion me Federatën për shtyerjen e çerekfinales së Kupës, kjo është arsyeja

Real Madridi është duke negociuar me Federatën (RFEF) një shtyrje të ndeshjes së ardhshme të Kupës së Mbretit për shkak të huazimit në ekipet e tyre përkatëse të Casemiro, Eder Militao, Vinicius Júnior, Rodrygo Goes dhe Fede Valverde për kualifikueset e Amerikës së Jugut, të planifikuar për në 2 shkurt, datë e njëjtë me çerekfinalet e turneut të Kupës.

Madridi pret një përgjigje nga RFEF sot, dhe nëse është negative, do të përpiqet të negociojë me Konfederatën Braziliane (CBF) për të liruar Casemiro, Militao, Vinicius dhe Rodrygo për të dytën e ndeshjeve të tyre të ligës së Amerikës së Jugut, pasi Brazili tashmë është kualifikuar në Kupën e Botës. Megjithatë, Uruguai po luan në dy ndeshjet e ardhshme për të qenë në Kupën e Botës, ndaj lirimi i Valverdes duket i pamundur.

Të premten në Las Rozas do të hidhet shorti për çerekfinalet e Copa del Rey. Pasi të bëhet shorti , RFEF do të vendosë nëse do të marrë pjesë në kërkesën e Real Madridit .

Ndodh rrethana që, me përjashtim të Spanjës, në pjesën tjetër të ligave kryesore evropiane u mor parasysh faza kualifikuese e Amerikës së Jugut për Kupën e Botës, kështu që problemi që lind tani me Kupën e Mbretit nuk shfaqet në pjesën tjetër kampionatet evropiane. r.t/albeu.com