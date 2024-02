Real Madridi kërkon talentin e Sevillas

Talenti i ri i Sevillës, Juanlu, po përgatitet për një moment të rëndësishëm në karrierën e tij futbollistike, pasi do të luajë para personave që do ta shikojnë me një sytë për ta transferuar në verë dhe ata janë të zyrtarëve të Real Madridit.

I dalë nga akademia e Sevillas, mbrojtësi i djathtë, gati 20 vjeç, është kthyer në një lojtar premtues në futbollin spanjoll.

Edhe pse prania e tij në njëmbëdhjetëshen e parë duket e pamundur, duke pasur parasysh pronësinë e padiskutueshme të Jesus Navas në pozicionin e tij, Juanlu mund të ketë mundësinë e tij nga bankina.

Siç raporton gazeta AS, Real Madridi e ka ndjekur nga afër ecurinë e tij, duke parë tek ai një përforcim të mundshëm për mbrojtësin e djathtë, ku eksperienca e Dani Carvajal duket se është në sy në fund të karrierës së tij.

Me një stërvitje solide në radhët e të rinjve të Sevillas dhe një sezon të jashtëzakonshëm te Mirandes, Juanlu ka tërhequr vëmendjen e klubeve të mëdha, me Real Madridin që është një nga më të interesuarit për shërbimet e tij.

Pavarësisht interesimit të mundshëm të Merengue, Juanlu mbetet i qetë dhe besnik ndaj klubit të tij aktual. Në deklaratat e fundit ai është shprehur i përkushtuar ndaj Sevillas, ndonëse ka lënë derën hapur për sfidat e ardhshme.

Ai pranoi madhështinë e Real Madridit dhe vlerësoi thellësinë e skuadrës së tij, por theksoi fokusin e tij në të tashmen dhe dëshirën e tij për të vazhduar të kontribuojë në suksesin e ekipit të tij aktual.

Këtë të diel, Juanlu do të ketë mundësinë të dëshmojë vlerën e tij në një nga skenat më emblematike të futbollit botëror. Me Real Madridin që shikon nga afër, çdo minutë në fushë do të jetë një mundësi për të lënë një përshtypje të qëndrueshme dhe për të çuar përpara karrierën e tij premtuese. /Telegrafi/