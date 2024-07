Real Madridi ka punë për të bërë për transferimin e dy objektivave kryesore të verës

Interesi i Real Madridit për mbrojtësin e majtë të Bayern Munichut, Alphonso Davies dhe mbrojtësin e Lille, Leny Yoro nuk është sekret këto ditë, dhe nëse ata mund t’i kryejnë këto nënshkrime, do të ishte një verë mjaft e suksesshme për Los Blancos, pas përforcimeve me Kylian Mbappe dhe Endrick Felipe. Megjithatë, ata mund të kenë durim me të dyja rastet.

Gjatë muajve të fundit, është raportuar nga një numër i madh i mediave se Real Madrid ka rënë dakord për kushtet personale me Davies dhe Yoro.

Dyshja gjithashtu duket se kanë prioritet një lëvizje në Madrid, që do të thotë se do të vijë deri te negociatat mes Real Madridit dhe klubeve të tyre.

Si Bayern ashtu edhe Lille duket se po kërkojnë 50 milionë euro për kanadezin dhe francezin, megjithatë Los Blancos të ndërgjegjshëm se të dyve u skadon kontrata verën e ardhshme, po shikojnë më shumë një marrëveshje rreth 35 milionë euro.

Sipas mediumit Cadena Cope, pavarësisht se disa media raportojnë se Los Blancos ka bërë punën e vështirë për të siguruar nënshkrimet e tyre, bisedimet për të dy nuk janë aq të avancuara sa thonë të tjerët. Ata raportojnë se Riccardo Calafiori nuk është pjesë e planeve të tyre.

Cadena Cope say that #RealMadrid's talks to sign Leny Yoro and Alphonso Davies are not as far on as many have been reporting. pic.twitter.com/uXS7ckVNnu

— Football España (@footballespana_) July 2, 2024