Real Madridi e gjen zëvendësuesin e Marcelos në Premier League

Marcelo do të largohet nga Real Madridi këtë verë pas 15 sezonesh i veshur me të bardha dhe me siguri do të kthehet në Brazil për t’i dhënë fund karrierës së tij . Nga drejtuesit sportivë ata tashmë po kërkojnë një zëvendësues për të shoqëruar Mendin vitin e ardhshëm dhe kjo mund të vijë direkt nga Premier League.

Sipas medias së specializuar Central Defense, Real Madrid po monitoron futbollistin e Wolverhampton, Rayan Aït-Nour. Francezi ishte tashmë në listën e ngushtë të kandidatëve për të përforcuar bardhezinjtë qershorin e kaluar, por më në fund ishin Wolves ata që blenë kartonin e tij te Angers.

Tashmë, muaj më vonë, futbollisti është rikthyer në qendër të vëmendjes dhe nuk përjashtohet mundësia që sezonin e ardhshëm të mbërrijë në Bernabeu. Me një kontratë në fuqi deri në qershor 2026, nga Anglia ata janë të hapur për të negociuar në një operacion që mund të rritet në 25-30 milionë euro. /albeu.com