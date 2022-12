Real Madrid vendos dy kushte për të nënshkruar me Kylian Mbappe

Mes Kylian Mbappe dhe Real Madrid, historia nuk ka përfunduar.

Prej vitesh francezët, të cilët nuk e kanë fshehur kurrë se klubi spanjoll e ka bërë të ëndërrojë, dhe madrilenët kanë qenë të lidhur. Ata madje ishin afër bashkimit këtë verë të 2022. Gjithçka dukej se kishte nisur mirë, por KM7 më në fund vendosi të tërhiqej dhe të zgjaste kontratën me Paris Saint-Germain.

Real Madridi është gati ta falë me dy kushte

Dje, The Athletic, gazeta angleze shtoi se Los Blancos do të ishin ende në aksion. Informacioni pak a shumë i konfirmuar nga Defensa Central këtë të enjte. Botimi spanjoll shpjegon se privatisht, Florentino Perez siguron se mund të falë Kylian Mbappe. Megjithatë, presidenti madrilen dëshiron t’i vendosë dy kushte lojtarit për të nënshkruar me të.

Para së gjithash, Florentino Perez beson se nuk duhet të ketë asnjë yll apo lojtar mbi klubin në Madrid.

Prandaj, KM7 do të duhet të pajtohet me rregullat e klubit në lidhje me operacionet e marketingut dhe reklamimit. E dimë që francezi është shumë i lidhur me imazhin e tij dhe se nuk ngurron të shkojë në front për të mbrojtur interesat e tij siç bëri për të drejtat e imazhit të Francës.

Kushti i dytë: Ai nuk do të ketë një rrogë në ar si te PSG, ku do të marrë 630 milionë euro nëse i mbaron ndonjëherë kontrata. Ai duhet të respektojë pagat të klubit dhe mbi të gjitha të mos ankohet për propozimin e bërë nga klubi. Nëse plotësohen këto dy kushte, atëherë Real Madridi do të pranojë ta atë. Mbappe është paralajmëruar. /G.D albeu.com/