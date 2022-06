Real Madrid përgatitet për një transferim të jashtëzakonshëm

Real Madridi është surpriza e hyrjes në garën për nënshkrimin e Paulo Dybala. Argjentinasi është një lojtar i lirë dhe ende nuk ka gjetur një klub të ri për veten e tij.

Ai ka qenë i lidhur me një kalim te Interi, por kjo ka ecur ngadalë. Zikaltërit nuk janë në nxitim për të sjellë Dybalan në San Siro pasi kanë nënshkruar tashmë Romelu Lukakun në një marrëveshje huazimi nga Chelsea. Ata fillimisht do të shikojnë të shesin disa lojtarë, përfshirë sulmues, përpara se të përfundojnë një marrëveshje për argjentinasin.

Ndërkohë, “Tuttosport” përmes “Football Italia” raportoi se Real Madrid është shfaqur si kërkues për ish-sulmuesin e Juventusit. Megjithatë, ka një kapje me lëvizjen e mundshme të Dybala në Real Madrid. “Los Blancos” do t’i ofrojnë Dybala një kontratë vetëm nëse Marco Asensio largohet nga klubi.

Raporti në “Tuttosport” përmend gjithashtu Atletico Madridin si një palë të interesuar, me Diego Simeone të prirur për t’u çiftuar me bashkatdhetarin e tij. “Los Rojiblancos”, gjithashtu, do të duhet të bëjnë disa largime para se të mendojnë për nënshkrimin e argjentinasit.

Real Madrid, me llojin e aftësive ekonomike që ka, mund t’i ofrojë 28-vjeçarit një paketë mjaft të kënaqshme. Gjithashtu raportohet se Carlo Ancelotti e admiron lojën e Paulo Dybala dhe e dëshiron atë në Santiago Bernabeu. Dybala gjithashtu ka prioritet të luajë futboll në Champions League, gjë që “Los Blancos” mund ta ofrojë./ h.ll/albeu.com