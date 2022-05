Real Madrid kryen goditjen e parë në merkato, super mbrojtësi vishet “Los Blancos”

Real Madrid ka realizuar goditjen e parë në merkato ende pa filluar ajo e verës.

Spanjollët kanë arritur akordin me mbrojtësin gjerman të Chelsea, Antonio Rudiger. Këtë marrëveshje e ka bërë të ditur gazetari i njohur italian, Fabrizio Romano, ku bënë me dije se marrëveshja ka ardhur ditët e fundit ku Rudiger do të transferohet me parametra zero te Reali.

Kontrata do të jetë deri në qershor të vitit 2026, pra një kontratë 4-vjeçare. Real Madrid ka rënë dakort që njoftimin zyrtar do ta realizojë në fund të sezonit. Thuhet se Carlo Ancelotti ishte personi kyç në këtë mes për të mbushur mendjen e mbrojtësit gjerman./ h.ll/albeu.com

Everything is now done between Real Madrid and Toni Rüdiger. The deal has been completed, club sources confirm: he will play for Real. ⚪️⭐️ #RealMadrid

Contract until 2026, there’s no option for further season.

Official announcement: end of the season.

Here we go confirmed. pic.twitter.com/N6zn9w5pcR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2022