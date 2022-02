Real Madrid, kërkesat kontraktuale të Kylian Mbappe

Real Madridi është gati të presë Kylian Mbappe (23 vjeç) këtë verë. Megjithatë, para se të jetë lojtar i Los Blancos francezi do të jetë rivali dhe rreziku maksimal i madrilenëve në ndeshjen e dytë të 1/16-tës së Ligës së Kampionëve. Në ndeshjen e parë, futbollisti i PSG-së shkaktoi një penallti dhe shënoi në kohën shtesë.

Operacioni ekonomik për të përfunduar transferimin e tij te Real Madrid nuk do të jetë i lehtë, pasi nëna e futbollistit, sipas Eduardo Inda, do të kishte kërkuar një bonus nënshkrimi prej rreth 120 milionë euro, duke qenë më e shtrenjtë se shumica e transfertave ndërmjet klubeve. Një shifër që nëse do ta paguanin bardhezinjtë do të ishte më pak se 200 milionë euro që ofruan në verë.

Mbappe kërkon 25 milionë euro në sezon

Pavarësisht se ka refuzuar ofertën e fundit të PSG-së, Real Madridi do të duhet të bëjë një përpjekje të madhe për të ofruar një kontratë në nivelin e lojtarit, për shumë më të mirët në planet. Sipas Marca, çështja e të drejtave të imazhit vazhdon të jetë pengesa kryesore midis Mbappe dhe prindërve të tij dhe skuadrës së Real Madridit.

Si rregull i përgjithshëm, Madridi ka 50% të të drejtave të imazhit të lojtarëve të tij, një shifër që mund të ndryshojë për të lehtësuar ardhjen e lojtarit të në Santiago Bernabeu. Kjo detyrë do të shërbente si kompensim për të arritur 25 milionë euro në sezon që kërkon lojtari. Një kërkesë që u refuzua nga madrilenët ishte kalimi i një përqindje të shitjeve të fanellave. /albeu.com/