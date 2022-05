Real Madrid fiton me goleadë, Benzema hyn në historinë e klubit (VIDEO)

Real Madrid ka shkatërruar në shtëpi 6-0 Levanten.

Los Blancos e zgjidhën ndeshjen që në pjesë të parë kur realizuan 4 gola.

Vetëm pas 13 minutave lojë, Ferland Mendy u asistua mirë nga Luka Modric dhe realizoi për 1-0.

Gjashtë minuta më vonë Los Blancos ngritën epërsinë në 2-0, kur realizoi kapiteni Karim Benzema pas asistimit nga Vinicius Junior.

Rodrygo shënoi për 3-0, teksa në minutën e fundit të pjesës së parë Vinicius Junior realizoi për 4-0. Braziliani realizoi dhe 2 herë në pjesën e dytë duke e mbyllur sfidën me hat-trick.

Ndërkohë, Benzema barazoi me gola Raul (323). Sa i përket Levantes, klubi me seli në Valencia është me një këmbë në Segunda Divizion. /albeu.com/