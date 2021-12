Real Madrid fiton dhe siguron vendin e parë të kreut (VIDEO)

Spanjollët kanë arritur një fitore të pastër 2-0 ndaj zikaltërve të Inter-it.

Toni Kroos shënoi i pari në minutën e 17-të me një goditje nga jashtë zone. Interi ka shpërdoruar shumë raste në pjesën e parë ku nuk ka arritur të finalizojë në rrjetën kundërshtare.

Pjesa e dytë nis gjithashtu me shumë raste nga të dyja ekipet. Në minutën e 64 Barella del me kartonin e kuq pas një konflikti me Militaon. Real Madrid shënoi përsëri me anë të Asensios me një super gol.

Sheriff është pjesë e këtij grupi dhe ka arritur të kualifikohet për në Europa League./h.ll/albeu.com