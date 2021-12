Real Madrid është i bindur se Mbappe do të transferohet tek ata

Me 28 ditë për të kaluar derisa Kylian Mbappé të hyjë në gjashtë muajt e fundit të marrëveshjes së tij me Paris Saint-Germain, në të cilën pikë ai mund të nënshkruajë një marrëveshje parakontrate me Real Madridin, ka një atmosferë sigurie absolute në Bernabéu. Madridi është i sigurt se e ka në çantë sulmuesin e Francës.

Vendosmëria e Mbappe për t’iu bashkuar Real Madridit është vendimtare

Ndjekja e Mbappe nga Madridi ka qenë një djegie e ngadaltë që ka qenë në punë për gati një vit e gjysmë tani. Çelësi i marrëveshjes ka qenë vendosmëria e lojtarit për të realizuar lëvizjen.

“Kylian e ka kokën mirë dhe kjo është arsyeja pse ai u përpoq të largohej nga PSG verën e kaluar, në mënyrë që ata të mund të paguanin një tarifë të mirë për të”, thotë një burim i klubit.

Nuk ka asnjë shans që Mbappe të rinovojë kontratën e tij me PSG

Nëse do të kishte ndonjë shans që presidenti i PSG-së, Nasser Al-Khelaifi të mund ta bindte Mbappe-n të rinovonte kontratën e tij në Parc des Princes, sulmuesi tashmë do ta kishte vënë stilolapsin në letër. Megjithatë, zemra e tij është e lidhur me kryeqytetin spanjoll dhe Real Madridi e di këtë.

Ai është i vetëdijshëm se prioriteti kryesor i PSG-së verën e kaluar, në dëm të tij, ishte të merrte Messin në Paris dhe të ndihmonte argjentinasin të merrte Topin e Artë të shtatë. Ish-ylli i Barcelonës u shpall të hënën si fituesi i çmimit 2021.

Ancelotti i emocionuar nga perspektiva e treshes së parë Mbappé-Benzema-Vinícius

Ancelotti e di se klubi e ka bërë punën e tij në përsosmëri kur bëhet fjalë për Mbappé, dhe po kënaqet me ardhjen e pritshme të një ylli botëror. Një linjë sulmuese e Mbappé, Karim Benzema dhe Vinícius Júnior me siguri do të rrëmbejë shumë tituj.

Ai nuk sheh asnjë problem për t’i akomoduar të dy në vijën e sulmit, pasi lëvizja e rrjedhshme e Mbappé do ta lejojë atë të shkëlqejë në të gjitha fushat e sulmit.

Vinícius duket i sigurt se do të mbetet në të majtë, me Ancelottin i bindur se braziliani është lojtari më i mirë në botë në atë pozicion për momentin. Mbappé, i cili këtë sezon ka 16 gola dhe 16 asistime në 25 ndeshje për klubin dhe kombëtaren, është i qetë, gati dhe në pritje për të finalizuar lëvizjen e tij të ëndrrave në Vitin e Ri./h.ll/albeu.com