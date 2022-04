Real Madrid apo PSG? Mamaja e Mbappe fluturon në Doha për të takuar drejtuesit e klubit francez

Telenovela që rrethon të ardhmen e Kylian Mbappe po hyn në episodet e saj të fundit, ku nuk ka asgjë të mbyllur mes Real Madridit dhe Paris Saint-Germain, megjithatë klubi francez po vazhdon t’i bëjë presion për rinovim, me nënën e tij që udhëton për në Doha të Katarit.

PSG janë optimiste se mund ta lidhin Mbappe me një marrëveshje të re dhe realiteti është se kjo vizitë nga nëna e tij mund të jetë potencialisht kyçe në mbylljen e një marrëveshjeje rinovimi.

PSG dëshiron të ketë në skuadrën e tyre sulmuesin francez të paktën për sezonin 2022/23, i cili përkon me Kupën e Botës të Katarit, momenti kurorëzimi i aventurës futbollistike të Katarit.

Një mundësi që është në tavolinë mund ta shohë Mbappe të pajtohet me një zgjatje dyvjeçare me PSG-në, për sa kohë që ka një premtim se klubi më pas do të lehtësojë shitjen e tij nëse ai vendos të largohet nga klubi në fund të sezonit të parë.

Oferta e PSG-së është e jashtëzakonshme në të gjitha nivelet dhe kjo po e bën 23-vjeçarin të dyshojë për lëvizjen e tij të radhës, megjithëse dëshira e tij ka qenë gjithmonë të luajë për Real Madridin.

Pasi një marrëveshje dështoi gjatë verës së kaluar, “Los Blancos” kanë mbetur optimistë për nënshkrimin e Mbappe në një marrëveshje me Bosman, me atë që duket të jetë pikërisht ajo që lojtari dëshironte.

Oferta e "Los Blancos" do ta bënte Mbappe lojtarin më të paguar në historinë e klubit spanjoll, ndonëse presioni që PSG po bën ndaj tij është i madh.