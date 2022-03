Reagime të forta në Itali për stemën e re të Fiorentinës (FOTO LAJM)

Drejtuesit e Fiorentinës vendosën të ndjekin tendencat e reja dhe të kalojnë në mënyrë të ngjashme me Interin, Juventusin dhe klube të tjera, duke ndryshuar stemën.

Mirëpo, tifozët e “violës” nuk e kanë mirëpritur ndryshimin e stemës dhe kanë reaguar fort.

“Para se të ndryshoni historinë, shkruani”, thotë një nga pankartat e varura në Firence, ndërsa është një tjetër kundër Rocco Comiso, pronarit të Fiorentinës. /albeu.com/

Play To Be Different 🟣⚽️#playtobedifferent pic.twitter.com/h0OMpePLyZ

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 25, 2022