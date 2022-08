Raundi në të cilin Usyk siguroi titullin “Kampion i botës” (VIDEO)

Deri në raundin e 10-të Anthony Joshua e kishte të siguruar fitoren, por Usyk tregoi karakter dhe fuqi duke treguar se është aty për ta mbrojtur titullin kampion.

Usyk me vendim të gjyqtarëve arriti të shpallej kampion i botës për herë të dytë në peshat e rënda, shkruan LIG Sport.

