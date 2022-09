Një rastësi kurioze ndodhi ditën e djeshme në Serie A.

Inter humbi ndaj Udineses me rezultatin 3-1, Juventus ndaj Monzës me rezultatin 1-0 dhe Milan ndaj Napolit me rezultatin 2-1.

Herën e fundit që tre klubet më të mëdha në Itali kishin humbur në një ditë, ka ndodhur në fundjavën e 26-27 shtatorit të 2015.

Në këtë periudhë, rezultaten ishin Napoli 2-1 Juve, Genoa 1-0 Milan dhe Inter-Fiorentina 1-4.