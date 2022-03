Rashford jep OK për largimin e tij te Newcastle

Marcus Rashford nuk është i kënaqur me rolin që ka këtë sezon dhe gjithçka tregon se ai do të largohet këtë verë. Nga Manchesteri ata duhet të fitojnë para për të qenë në gjendje t’i afrohen korporatave të reja dhe klubi dhe lojtari duket se janë dakord me rezultatin.

Me një kontratë në fuqi deri në qershor 2023, tashmë janë disa klube që kanë pyetur për sulmuesin dhe duket se fati i tij do të vazhdojë të jetë në Premier League.

Sipas informacioneve në TodoFichajes, Newcastle ka në listën e objektivave anglezin dhe madje ka pasur bisedime me United për të vlerësuar transferimin në fund të sezonit.

Në parim, nga Old Trafford ata do të kërkonin një minimum prej 80 milion € për ta lënë atë të lirë, por Las Urracas e kuptojnë se duke qenë në vitin e fundit të kontratës së tyre ata do të ishin të gatshëm të arrinin vetëm 60 milion €.

Futbollisti, nga ana e tij, e mirëpret uljen në një klub me ambicie të mëdha dhe për të qenë një nga liderët në fushë, për këtë arsye ai do të kishte dhënë tashmë OK për zbarkimin e tij në St. James Park këtë verë .