Rangnick i irrituar me lojtarët e tij: Në vend që të shprehin mendimet e tyre me mua, i publikojnë në rrejte sociale

Trajneri i përkohshëm i Manchester United, Ralf Rangnick, është i pakënaqur me përdorimin e mediave sociale nga lojtarët e tij dhe dëshiron që ata të ndalojnë përdorimin e platformave online për të kundërshtuar publikisht veten dhe klubin.

Kjo vjen pas incidenteve që përfshijnë Jesse Lingard dhe Antony Martial, të cilat kanë vënë në pikëpyetje autoritetin e shefit dhe kanë shkaktuar shumë shqetësime në prapaskenë në Old Trafford.

Rangnick pretendoi se Martial refuzoi të luante për klubin përpara se të transferohej në huazim te Sevilla, por anësori francez që atëherë ka përdorur Instagramin për të mohuar me forcë pretendimin.

Në rastin e Lingard-it, trajneri kishte thënë se anglezi kërkoi pak pushim pasi kalimi i tij i propozuar në ditën e fundit të huazimit te Newcastle dështoi, por 29-vjeçari shkroi në Twitter se ishte klubi që e kishte urdhëruar të bënte një pushim. .

Në vazhdim të udhëtimit të ‘Djajve të Kuq’ në Burnley, Rangnick u ka bërë thirrje lojtarëve që t’i ngrenë shqetësimet drejtpërdrejt me të, në vend që të transmetojnë ‘rroba’ të ndotura në publik.

“Është gjithmonë më mirë që këto gjëra të qëndrojnë pas dyerve të mbyllura,” tha ai.

“Unë kurrë nuk lexoj apo komunikoj me ato llogari të mediave sociale. Unë nuk ekzistoj atje dhe nuk do të kisha kohë ta bëja këtë, prandaj është gjithmonë më mirë që gjithmonë të komunikoj drejtpërdrejt me lojtarët.

“Unë e bëra këtë me Anthony Martial dhe Jesse, por ndoshta unë jam një lloj brezi tjetër. Brezi im nuk u rrit me gjëra të tilla. Madje mund të kujtoj një kohë kur nuk kishte celularë apo internet, kështu që për mua është gjithmonë më mirë të komunikosh drejtpërdrejt.

"Unë e di në të dyja rastet se çfarë u thashë lojtarëve dhe çfarë ndodhi, kështu që për mua nuk ka asnjë arsye për ta diskutuar më këtë".