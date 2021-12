Rangnick dëshiron që ylli i Leverkusen të jetë shtylla e projektit të ri të United

Sapo Ralf Rangnick zbarkoi në Manchester, politika e transferimit ndryshoi diametralisht dhe kjo është se disa operacione janë ndalur për të aktivizuar të tjera. Presidenti-trajneri gjerman dëshiron të bëjë një ekip sipas imazhit dhe ngjashmërisë së tij, kështu që ai fillon të përshkruajë prioritetet e tij.

Për momentin, misioni kryesor që ata kanë në tavolinë është të rinovojnë skuadrën dhe duan që Florian Wirtz të jetë xhevahiri i tyre në kurorë. Lojtari i Bayer Leverkusen konsiderohet si një nga zbulimet e mëdha të futbollit gjerman të dekadës së fundit dhe në moshën 18-vjeçare ai tashmë është një lojtar në Mannshaft.

Në parim, do të duket një operacion shumë i ndërlikuar për ta përballuar atë në janar, kështu që gjithçka tregon se nëse ka një largim do të jetë në verë. Pavarësisht se janë rinovuar vetëm 7 muaj më parë deri në vitin 2025 nga Gjermania, ata e dinë se do të jetë shumë e vështirë ta mbajnë për një kurs tjetër dhe do të dëgjojnë oferta për shitjen e tij.

United ka pasur tashmë kontaktet e para me Leverkusen dhe është e qartë se ata do të duhet të gërvishtin xhepat e tyre për të marrë Wirtz në një operacion që mund të rritet në 70 milionë euro.

Nga ana tjetër, Rangniku mund të jetë çelësi për të bindur bashkatdhetarin e tij për t’iu bashkuar projektit të ri dhe për t’i dhënë përparësi ofertës së United mbi propozimet e tjera që ka për të vazhduar karrierën e tij. /albeu.com