Ralf Rangnick miraton dy nënshkrime

Manchester United do ta ketë të vështirë të jetë i pranishëm në edicionin e ardhshëm të Champions League. Në garat evropiane, anglezët do të duhet të mposhtin Atletico Madrid për të shkuar në çerekfinale.

Në Premier League, Arsenali është në vendin e katërt, dhe 3 ndeshje ende për të luajtur.

Që nga largimi i Sir Alex Ferguson, Old Trafford nuk ka përjetuar shumë stabilitet , me 7 trajnerë (3 të përkohshëm) që kanë marrë frenat e ekipit që nga viti 2013. Me largimin e Ralf Rangnick në fund të sezonit, i cili do të bëhet drejtor i skuadrën, ai vazhdon ta shohë verën e ardhshme si një mundësi të artë për të përforcuar skuadrën.

Joao Palhinha dhe Cody Gakpo hyjnë në skenë

Përtej transfertave miliona dollarëshe, si Declan Rice, brenda Djajve të Kuq ata janë fokusuar te lojtarët me një profil më të ulët.

Siç thekson Daily Mirror janë interesuar për Cody Gakpo (22 vjeç), një sulmues i PSV Eindhoven.

Në thelb, emri i Joao Palhinha (26 vjeç) është lidhur edhe një herë me Man United. Portugezi, i cili së fundi rinovomi me Sporting Lisbone, mund të largohet këtë verë, me skuadrën e Lisbonës që kërkon një shifër prej rreth 24 milionë euro, larg klauzolës së tij të përfundimit, që vlerësohet në 60 milionë euro. /albeu.com/