Ralf Rangnick i përgjigjet Paul Pogba

Pushimi ndërkombëtar nuk ka qenë i lehtë për Ralf Rangnick.

I zhytur tashmë nga paraqitjet e dobëta të Manchester United, trajneri i përkohshëm pa deklaratat e Paul Pogba kundër tij.

Tekniku gjerman ka dëgjuar kritikat e lojtarit të tij, por sipas tij, i takon Pogbas që të përshtatet me rrethanat e një sezoni.

“Kam dëgjuar se ai kishte luajtur në pozicione të ndryshme gjatë dy javëve të fundit. Por kjo është normale, përgjigjet Rangnick në një konferencë për shtyp këtë të premte. Që nga ndeshja kundër West Hamit (1-0) më 22 janar, kemi humbur tre sulmues, Anthony Martial, Mason Greenwood dhe Edinson Cavani, i cili është sërish i lënduar dhe do të mungojë për dy javët e ardhshme. Dikush duhet të luajë një rol tjetër. Pogba është një lojtar fleksibël dhe ai duhet të jetë në gjendje të luajë gjashtë, tetë dhe madje 10 ndeshje”. Mesazhi i ka kaluar Pogbas, i cili me shumë gjasa po jeton muajt e fundit me Man United. /albeu.com/