Norvegjezi Erling Haland do të nënshkruajë kontratë me Manchester City, ku do të përfshihet një klauzolë sipas së cilës 150 milionë euro mund të largohen nga Etihad në verën e vitit 2024, ka mësuar Bild.

Ish-agjenti i Hollandez, Mino Rajola, ka rënë dakord për një klauzolë largimi me City para vdekjes së tij dhe kjo do të respektohet në kontratën që norvegjezi duhet të nënshkruajë.

Kjo do të thotë se norvegjezi mund të shkojë te Reali, me rrugë të tërthortë, sepse Benzema mund të largohet nga klubi mbretëror atë verë nëse zgjat kontratën me ta në verë.

Shumë po pyesin pse klubi spanjoll nuk e ka sjellë tani norvegjezin. Përgjigja është e qartë, Benzema është ende në formë të shkëlqyer. /albeu.com/