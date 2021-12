Qeveria merr masa të reja, ulen ndjeshëm numri i tifozëve në Serie A

Varianti i ri i COVID-19, “Omicron” ka goditur çdo gjë përfshirë dhe futbollin. Rritja e ndjeshme e infektimeve me SARS-COV-2 bën që qeveria italiane të mendohej edhe njëherë sa i përket rregullave në stadiumet e futbollit.

Qeveria italiane ka ashpërsuar masat teksa nga 75% e kapacitetit tani më me një vendim të fundit tashmë kjo reduktohet deri në 50% të kapacitetit.

Një hap pas kjo për Serinë A dhe skuadrat e tyre.

Hyrja në stadiume do të jetë sërish me “Green Pass” ose me dëshminë e shërimit nga COVID-19. Këto rregulla do të hynë në fuqi në 6 janar, datë që përkon në rifillimin e kampionatit.