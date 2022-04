Publikohen pamjet, momenti kur Tyson Furyt godet Dillian Whytes dhe i fluturon dhëmbin në ajër (VIDEO)

Një foto nga fitorja me nokaut e Tyson Furyt ndaj Dillian Whytes se tregon kampionin duke i thyer dhëmbin rivalit të tij me goditjen e tij fituese.

Gypsy King lëshoi një goditje me të djathtën në sekondat e fundit të raundit të gjashtë në Wembley të shtunën mbrëma për të ndaluar Body Snatcher dhe për të ruajtur titullin e tij botëror në peshën e rëndë.

Whyte u hodh në dysheme dhe megjithëse u ngrit në këmbë që dridheshin dhe lufta u ndërpre me të drejtë nga gjyqtari Mark Lyson.

Can’t believe people missed @DillianWhyte gold tooth being launched into orbit by @Tyson_Fury last night. Hope he got it back 🦷 #FuryWhyte pic.twitter.com/SdDZoM9b5u

— Graeme Thelwell 🍋🍋 (@fedgebaby) April 24, 2022