Publikohen bisedat ku zbulohet Sergio Ramos duke kërkuar ndihmë nga Federata Spanjolle për të fituar Topin e Artë

Është zbuluar një bisedë e mbrojtësit spanjoll Sergio Ramos që kërkon ndihmë nga Federata Spanjolle e Futbollit për të fituar Topin e Artë në vitin 2020.

Sipas gazetës spanjolle Confidencial përmes gazetës Mundo Deportivo, kapiteni i atëhershëm i Real Madridit, Ramos u regjistrua duke biseduar me kreun e Federatës Spanjolle të Futbollit, Luis Rubiales.

“Do të doja që të më ndihmoni në çfarëdo mënyre që mundeni dhe të përdorni lidhjet tuaja në UEFA në lidhje me Topin e Artë ”.

“Do të të isha mirënjohës gjatë gjithë jetës sime, jo vetëm për mua, por edhe sepse mendoj se futbolli spanjoll e meriton shumë”, përfundon mbrojtësi.

