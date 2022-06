PSG shumë pranë transferimit të yllit të Interit

Vazhdojnë pa ndërprerje negociatat për transferimin e Milan Skriniar nga PSG.

Francezët e kanë objektivin numër një për mbrojtjen dhe PSG ka ngritur ofertën në 50 milionë euro. Ende nuk mjafton pasi klubi zikaltër kërkon tashmë të paktën 65 milionë euro, një shifër që PSG me pak sforco mund të realizojë një goditje të madhe në merkato.

Skriniar nuk dëshiron të largohet nga Interi, por një ofertë e madhe në drejtim të zikaltërve do e nxirrte atë menjëherë në shitje, pasi mund të jetë i sakrifikuari i Interit.

Në rast se Interi e konsideron Skriniarin si një të sakrifikuar, ai atëherë do të ishte i gatshëm t’i thoshte ‘po’ PSG-së, ku thuhet se në parim francezët i kanë ofruar një kontratë për 4 sezone dhe ku do të përfitonte 7 milionë euro në sezon plus disa bonuse./h.ll/albeu.com