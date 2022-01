PSG – Real Madrid, “Parc des Prices” do të jetë me kapacitet të plotë

Paris Saint Germain do të presë Real Madridin për ndeshjen e parë për fazën “16” të Champions League .

Konkretisht, “Parc des Princes” pritet të jetë i mbushur, pasi qeveria franceze vendosi që masat kundër koronavirusit në vend të jenë të vlefshme deri më 2 shkurt.

Kjo do të thotë se kapaciteti prej 5 mijë tifozësh në stadiume pas fillimit të shkurtit do të ndryshojë dhe njerëzit do të lejohen të shkojnë normalisht në stadium, pa kufizimin e mësipërm.