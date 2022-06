PSG përgatit një “izolim” për lojtarët që nuk duan të largohen, ja nisma e Luis Campos

Sipas Le Parisien, Luis Campos, këshilltari i ri sportiv i klubit, dëshiron të izolojë ata lojtarë që nuk duan të largohen nga klubi.

Nasser Al Khelaïfi, presidenti i PSG, njoftoi në Le Parisien këtë javë një ndryshim të plotë kursi për skuadrën pariziene: “Tani, pozicioni i PSG-së është i qartë: lojtarët që nuk janë pjesë e projektit do të duhet të largohen. Disa deklarata jo të rastësishme, pasi sipas Le Parisien, Luis Campos, këshilltari i ri sportiv i klubit, kërkon të izolojë ata lojtarë që duke qenë të transferueshëm nuk duan të largohen nga kryeqyteti francez, shkruan albeu.com.

Nisma e portugezit, e cila tashmë u reflektua te Lille me ata lojtarë që nuk kishin ndërmend të largoheshin nga skuadra veriore, shënon fillimin e një politike reformash në PSG. Al-Khelaïfi tashmë e ka bërë të qartë në Le Parisien se do të kërkojnë në merkato lojtarë që veshin ngjyrat e PSG-së dhe jo yje që mendojnë vetëm për luksin. A do të jetë Neymar në këtë grup izolimi? Braziliani do të rinovojë automatikisht më 1 korrik deri në vitin 2027 dhe, megjithëse Al Khelaïfi i ka hapur derën e daljes, është thuajse e pamundur ta largojë nga PSG për shkak të pagës së tepruar dhe viteve të mbetura të kontratës.

Masa të ashpra

“Në PSG, lojtarët do të bëjnë atë që bëmë ne. Ata do të hiqen nga grupi, do të ndërrohen në një dhomë tjetër të zhveshjes, do t’u hiqet hapësira e parkimit. Gjithçka për t’i ftuar të largohen sa më përzemërsisht. Dhe nëse nuk ka ofertë, ata do të përpiqen të gjejnë një marrëveshje për ta anuluar atë”, pranon Julian Palmeri, një mbrojtës i majtë i cili ishte në Lille në 2017 dhe të cilin Campos e shpalli “të padëshirueshëm” sepse nuk dëshironte të largohej nga klubi dhe ishte një lojtar që nuk ka hyrë në planet e projektit.

Disiplina do të jetë një nga ambientet kryesore të Luis Campos te PSG. Ish-lojtari i Lille dëshiron të shmangë raste si ai i Kurzawa-s, i cili rinovoi deri në vitin 2024 gjatë pandemisë së koronavirusit dhe, që atëherë, nuk ka llogaritur as për Tuchelin dhe as për Pochettino dhe ka vazhduar të marrë pagën e tij pa luajtur. Javë intensive janë përpara në Paris si për nënshkrimet ashtu edhe për largimet. /albeu.com/