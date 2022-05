PSG përgatit 10 largime

Java e ardhshme do të jetë fillimi i një epoke të re në PSG. Skuadra pariziane do të nisë revolucionin e saj të veçantë për të bërë një ekip konkurrues dhe vendimi i parë do të jetë shkarkimi i Leonardos.

Sipas Le Parisien, braziliani nuk do të vazhdojë në kryeqytetin francez dhe zyrtariteti i shkarkimit të tij është i afërt.

I zgjedhuri për të marrë frenat e drejtimit sportiv është Luis Campos. Ish-drejtori sportiv i Monakos dhe Lille do të angazhohet për tre vite te PSG dhe do të jetë në krye të dizajnimit të skuadrës që duhet të aspirojë të fitojë Champions League sezonin e ardhshëm, përveç zgjedhjes së trajnerit të ri.

Pochettino dënohet dhe ashtu si Leonardo, trajneri argjentinas do të shkarkohet gjatë javës së ardhshme. Sipas Le Parisien, PSG do të nënshkruajë gjithashtu Antero Henrique për të përforcuar menaxhmentin sportiv. Braziliani, i cili është drejtor sportiv i Ligës së Futbollit të Katarit, do të jetë në krye të largimeve të skuadrës, ndërsa për nënshkrimet do të zgjidhet Luis Campos. /albeu.com/