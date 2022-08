PSG nuk heq dorë, ofertë joshëse Interit për Skriniar

Milan Skriniar po përjeton ditët e fundit me fanellën e Interit sepse PSG është rikthyer në sulm me një ofertë më joshëse se sa 50 milionëshi i propozuar në korrik. Oferta aktuale për sllovakun është 60 milionë + 5 bonuse.

Lëvizje që ka futur në mendime drejtuesit zikaltër të cilët e kanë rritur edhe më shumë stekën duke e çuar në 90 milionë, shumë që vështirë se mund të arrihet edhe nga një president dorëlëshuar si Nasser Al-Khelaifi.

Skrinuar ka rënë personalisht dakort me PSG ku do të fitojë nga 7.7 milionë në sezon për 5 vitet e ardhshme dhe ideja për të luajtur me Messin dhe Neymar e Mbappe e intrigon por nuk ka bërë asnjë lëvizje presioni ndaj zikaltërve.

Fjala e fundit i takon presidentit zikaltër Steven Zhang që nëse e shet shtatlartin duhet të vihet menjëherë në lëvizje për të gjetur alternativën.