PSG nuk heq dorë nga Skriniar, Interi e ka gjetur zëvendësuesin

Interi ende nuk e ka mbyllur rinovimin e Milan Skriniar dhe fillon të mos besojë në synimet e sllovakut. PSG po përgatit një ofensivë të re për të marrë shërbimet e tij.

Me një kontratë në fuqi deri në qershor 2023, gjithçka tregon se ai do të largohet nga klubi për t’iu drejtuar Parisit këtë dimër për një shifër të reduktuar ose në verë si lojtari i lirë.

Tani klubi lombard ka punën e vështirë për të gjetur një standard të ri për mbrojtjen, me Nathan Aké që është një nga emrat që ata do të menaxhonin. Reprezentuesi holandez tashmë ishte afër të paketonte valixhet verën e kaluar, por më në fund operacioni dështoi në minutën e fundit

Në parim, futbollisti ka treguar gjithmonë se është shumë i lumtur në Manchester , por ideja për të pasur një rol më të madh brenda një ekipi mund të kthejë ekuilibrin drejt interistëve.

Në çdo rast, nuk do të jetë një operacion i thjeshtë dhe është se italianët do të duhet të marrin përsipër një transferim që do të jetë rreth 30 milionë euro./albeu.com